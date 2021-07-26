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Ребенок оперся о москитную сетку и выпал из окна девятого этажа в Башкирии

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Четырехлетний мальчик погиб в результате падения из окна квартиры на девятом этаже жилого дома в башкирском Стерлитамаке.

Инцидент произошел накануне днем. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике в понедельник.

Во время предварительной проверки полицейские выяснили, что ребенок находился дома с матерью, 7-летним братом и годовалой сестрой. Пока мама готовила на кухне, 4-летний мальчик взял стул и поднялся на подоконник, оперся рукой о москитную сетку и выпал из окна 9 этажа", - говорится в сообщении.

От полученных травм ребенок погиб на месте.

Башкирия

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