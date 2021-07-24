В Туве в ДТП погибли пять человек

Водитель автомобиля не имел водительских прав

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Пять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Республике Тува, сообщает в субботу пресс-центр Главного управления МВД РФ по региону.

"Сообщение о ДТП на территории Барун-Хемчикского района поступило в дежурную часть накануне в 22:05", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пять жителей села Эрги-Барлык ехали в автомобиле по автодороге Эрги-Барлык - Кызыл-Мажалык, когда на 9-ом километре 37-летний водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.

Отмечается, что на месте погибли три женщины, 39-ти, 37-ти и 29-ти лет. Водитель скончался по дороге в больницу в автомобиле скорой медицинской помощи. Доставленный в больницу 10-летний пассажир от полученных травм скончался в субботу утром.

На момент ДТП никто из участников дорожного движения не был пристегнут ремнем безопасности, говорится в сообщении. При проверке было установлено, что водитель автомобиля не имел водительских прав. При этом к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения за последние 12 месяцев погибший привлекался восемь раз, в том числе за нетрезвое вождение без прав.