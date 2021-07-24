Грузовик с рабочими перевернулся под Астраханью

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Семь граждан Узбекистана и один россиянин получили травмы в результате аварии с участием грузовой "Газели" и легковой машины в Астраханской области, сообщает управление МВД РФ по региону в субботу.

"Сегодня в 6:30 (5:30 мск) произошло столкновение двух автомобилей. Предварительно установлено, что мужчина, управлявший "ВАЗ-2110", при обгоне грузовика столкнулся с микроавтобусом. "Газель" перевернулась, в кузове которой находилось 12 человек. Это граждане Узбекистана, которые следовали на сельскохозяйственные работы", - говорится в сообщении управления.

Уточняется, что в результате аварии пострадали семь иностранцев и пассажир "Лады". Им оказывается необходимая медицинская помощь, диагнозы уточняются.

В управлении также сообщили, что водитель "Газели" будет привлечен к ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров (вне кабины) и самовольное внесение изменений в конструкцию машины (установка скамеек в кузове с целью увеличения количества посадочных мест). Выясняется, кто нанял его для перевозки рабочих и заключался ли договор.

Ранее о ДТП сообщалось со ссылкой на главк МЧС по региону, который сообщил о шести пострадавших в аварии с участием "Газели" и легковой машины.