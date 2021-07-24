Минздрав заявил, что прошедшие лечение онкопациенты могут прививаться "Спутником V"

Ограничения есть, в частности, для тех больных, которым требуются операция

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Пациенты с онкологическими заболеваниями, прошедшие противоопухолевое лечение, могут быть привиты вакциной от коронавируса "Спутник V" без ограничений, следует из новых методических рекомендаций Минздрава РФ по проведению вакцинации от COVID-19.

"Вакцина Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) для профилактики COVID-19 рекомендована без дополнительных ограничений у всех онкологических пациентов, завершивших противоопухолевое лечение, вне зависимости от исходной стадии и формы заболевания", - говорится в документе, распространенном в субботу пресс-службой Минздрава.

При этом вакцинацию следует проводить не позднее чем за 14 дней до начала хирургической операции, если она запланирована.

Кроме того, ограничения по вакцинации отсутствуют для пациентов, длительно проходящих курсы циклического лечения, в том числе лекарственного (включая гормональную терапию), без признаков гематологической токсичности - проявления лимфопении, нейтропении, лейкопении.

При этом пациентам с онкогематологическими заболеваниями Минздрав рекомендует привиться до начала лечения или во время него при условии достижения стабильного уровня лимфоцитов. Также необходимо привить всех пациентов с впервые выявленными онкогематологическими заболеваниями. Это связано с наиболее высоким риском развития у них респираторных бактериальных и вирусных инфекций.

При получении потенциально токсичного лечения онкопациентов следует вакцинировать "Спутником V" в периоды наименьшего риска гематологической токсичности - за две недели до него либо в интервалах между курсами химиотерапии, при лучевой терапии - до или после лечения, отмечается в рекомендациях.