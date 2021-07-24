Минздрав назвал противопоказания к вакцинации "ЭпиВакКороной"

Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Image

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Прививка вакциной от коронавируса "ЭпиВакКорона" противопоказана пациентам со злокачественными новообразованиями, первичным иммунодефицитом и тяжелыми формами аллергии, следует из обновленных методических рекомендаций Минздрава РФ по вакцинации взрослого населения от COVID-19.

Ранее в субботу министерство указало, что "Спутником V" можно без ограничений прививать пациентов с онкологическими заболеваниями, прошедших противоопухолевое лечение. При этом вакцинацию следует проводить не позднее чем за 14 дней до начала хирургической операции, если она запланирована.

Прививать также можно пациентов, длительно проходящих курсы циклического лечения, в том числе лекарственного (включая гормональную терапию), без признаков гематологической токсичности. При получении потенциально токсичного лечения онкопациентов следует вакцинировать "Спутником V" в периоды наименьшего риска гематологической токсичности.

Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что промежуточные результаты третьей и четвертой фаз исследований "ЭпиВакКороны" планируется опубликовать в конце 2021 года - начале следующего. Это же касается вакцины "КовиВак", в то время как промежуточные результаты третьей фазы исследований "Спутника V" должны быть опубликованы в октябре.

В настоящее время для массовой вакцинации в России, начавшейся 18 января, используется четыре препарата - "Спутник V" и "Спутник Лайт" центра им. Гамалеи Минздрава России, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" центра им. Чумакова РАН.