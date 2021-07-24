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Путин в воскресенье примет главный военно-морской парад в Петербурге

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин 25 июля, в День Военно-морского флота, примет Главный военно-морской парад, который пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте, сообщили в пресс-службе Кремля.

В этом году в параде примут участие около четырех тысяч военнослужащих ВМФ, более 50 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 48 самолетов и вертолетов морской авиации. Среди участников Главного военно-морского парада - ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал Касатонов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", корветы "Гремящий" и "Стойкий", большие десантные корабли "Петр Моргунов" и "Минск", корабли противоминной обороны "Александр Обухов" и "Владимир Емельянов".

Впервые в параде примет участие ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта "Борей-А".

Кроме того, в присутствии Путина на Адмиралтейских верфях состоится церемония спуска на воду супертраулера "Механик Сизов". Это третий из десяти супертраулеров новейшего поколения, строящихся в рамках программы развития гражданского судостроения по заказу "Русской рыбопромышленной компании".

Владимир Путин

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