В жилом доме в центре Петербурга произошел пожар

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Пожарные в воскресенье борются с огнем в многоэтажном доме в Центральном районе Петербурга, сообщает пресс-служба управления МЧС по городу.

По данным ведомства, около 15:28 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в жилом здании на Лиговском проспекте, 115. "Происходит горение кровли на площади 300 кв. метров", - говорится в сообщении.

Как отмечается, существует угроза распространения огня, в связи с чем возгоранию присвоен второй номер сложности.

К тушению привлекли 51 сотрудника МЧС, в их распоряжении 12 единиц техники.

Очевидцы делятся в соцсетях фото и видео с места пожара: Лиговский проспект заволокло густым дымом, на дороге плохая видимость.

Согласно открытым источникам, здание на Лиговском, 115 построено в 1886 году. Некогда это был доходный дом.