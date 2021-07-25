Пожару в центре Петербурга присвоили третий ранг сложности

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Ранг тушения пожара в Центральном районе Петербурга повышен до третьего (из пяти - ИФ), сообщает в воскресенье пресс-служба управления МЧС по городу. По ее данным, это произошло в 16:23.

На месте пожара работают 89 сотрудников МЧС и 22 единицы техники.

Первоначально в ведомстве сообщили, что на площади 300 квадратных метров горела кровля трехэтажной пристройки к пятиэтажному зданию на Лиговском проспекте, 115. Ранее в МЧС сообщали о возгорании в жилом доме по этому адресу. Позднее стало известно, что площадь пожара выросла до 1,5 тыс. квадратных метров.

Ранг пожара на Лиговском повышен до №3. В 3-этажной пристройке к жилому 5-этажному зданию горит кровля на площади 300 квадратных метров. Некоторые полосы движения перекрыты. К ликвидации пожара привлечено 22 единицы техники и 89 человек личного состава МЧС. pic.twitter.com/92YUPLrLN3 — 78 | НОВОСТИ (@good78news) July 25, 2021

Сообщение о пожаре в здании на Лиговском проспекте поступило в экстренные службы около 15:28. Очевидцы делятся в соцсетях фото и видео с места пожара: Лиговский проспект заволокло густым дымом, на дороге плохая видимость.

Согласно открытым источникам, здание на Лиговском, 115 построено в 1886 году. Некогда это был доходный дом, сейчас - жилой.