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Артиллерийский салют в честь Дня ВМФ России дан в Кронштадте

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В ознаменование 325-летия Российского регулярного флота и в честь 5-го Главного военно-морского парада в Кронштадте дан праздничный артиллерийский салют, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

"Всего было произведено 30 залпов из орудий Д-44 в сопровождении нескольких тысяч фейерверочных выстрелов из установок калибров 105 мм, 125 мм, 195 мм, 310 мм, что обеспечило различную высоту подъема фейерверочных изделий. Купола разрыва превысили в диаметре 300 метров", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что был применён 125-мм пусковой комплекс праздничных салютов "Триколор" 2А96. За один салют данная пусковая установка обеспечила выпуск свыше 2-х тысяч выстрелов в течение минуты, которые расцвечивали небо в цвета государственного флага РФ.

Салют произвели артиллерийские расчёты Михайловской военной артиллерийской академии и гвардейского салютного дивизиона ЗВО. Было задействовано более 200 военнослужащих военного округа, а также 24 85-мм орудий Д-44 и салютных установок.

Главный военно-морской парад начался в Санкт-Петербурге в 11:00 в воскресенье. По данным военного ведомства, в нем были задействованы, в частности, ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал Касатонов", корветы "Гремящий" и "Стойкий". Впервые в параде принимает участие ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта "Борей-А".

Кронштадт ВМФ РФ

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