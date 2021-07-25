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Главный военно-морской парад начался в Петербурге

Главный военно-морской парад начался в Петербурге
Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Четыре тысячи военнослужащих, полсотни кораблей и подлодок, столько же самолетов и вертолетов принимают участие в Главном военно-морском параде, который в 11:00 начался в Санкт-Петербурге в воскресенье, в День Военно-морского флота России.

По данным военного ведомства, в нем задействованы, в частности, ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал Касатонов", корветы "Гремящий" и "Стойкий". Впервые в параде принимает участие ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта "Борей-А".

В линии статического показа в Кронштадте - атомные подводные ракетные крейсеры "Орёл" и "Вепрь". Среди надводных кораблей - большие десантные "Пётр Моргунов" и "Минск", тральщики "Александр Обухов" и "Владимир Емельянов".

В параде участвуют корабли ВМС Ирана (фрегат "Саханд"), Индии (фрегат "Табар") и Пакистана (фрегат "Зульфикар").

В небе над городом 25 июля пролетят более 40 единиц авиатехники: истребители Су-33, Су-27, МиГ-29, фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38, самолеты-амфибии Бе-12, вертолеты Ми-8, Ка-31Р, Ка-29 и Ка-27М.

В 22:00 в Санкт-Петербурге состоится праздничный салют в ознаменование 325-летия Российского регулярного флота и в честь пятого Главного военно-морского парада.

Петербург ВМФ РФ

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