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Число жертв ДТП под Астраханью достигло пяти

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В столкновении легкового автомобиля и грузовика в Астранской области погибли пять человек, а не четыре, как сообщалось в воскресенье, заявили "Интерфаксу" в региональном управлении МВД.

"Со слов родственников погибших, в машине были пятеро: глава семьи, его супруга, их старшая дочь и мальчики 2011 и 2003 годов рождения. Сейчас останки находятся на экспертизе, по факту ДТП возбуждено дело", - сказал представитель управления.

ДТП произошло 25 июля. В Енотаевском районе, рядом с селом Копановка на трассе Р-22 столкнулись Kia Sportage и "КамАЗ". По предварительным данным, водитель легковой машины выехал на встречную полосу, после удара ее отбросило в кювет, она загорелась и полностью сгорела вместе с водителем и пассажирами.

Астраханская область МВД Копановка

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