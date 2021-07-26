"ЭкоНива" попросила суд расторгнуть опционные соглашения с РСХБ

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Структуры Штефана Дюрра - владельца агрохолдинга "ЭкоНива", крупнейшего производителя молока в России, через суд добиваются расторжения опционных соглашений со структурой Россельхозбанка "РСХБ-Финанс" о праве банка выкупить доли в ООО "Эконива-АПК Холдинг", ООО "Эконива-Продукты питания" и ООО "Эконива-АПК Черноземье".

Об этом пишет "Коммерсантъ". Информация есть в картотеке дел.

Иск в арбитражный суд Воронежской области подали Штефан Дюрр, его Ekosem Agrar AG, Ekosem Schwarzerde GmBH и Елена Левина. Они просят расторгнуть соглашения о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи долей в ООО "Эконива-АПК Холдинг", ООО "Эконива-Продукты питания" и ООО "Эконива-АПК Черноземье". Общая номинальная стоимость долей — 5,3 млн рублей.

Одновременно истцы попросили принять обеспечительные меры по иску: запретить до вступления в силу решения по делу совершать действия, направленные на реализацию прав. Суд это заявление удовлетворил и назначил предварительное заседание по делу на 24 августа.

В Россельхозбанке и "Экониве" комментарии не предоставили.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов говорит, что обычно условия подобных соглашений предусматривают определенные уровни соотношения долга к EBITDA и расходов к операционной прибыли, при нарушении которых у кредитора появляется повод воспользоваться опционом. На конец 2020 года все обязательства "ЭкоНивы" достигали 1,7 млрд евро, сообщала компания. Общий размер долга перед Россельхозбанком не раскрывался.

По словам источников "Коммерсанта", собственники "ЭкоНивы" считают, что банк "искусственно" создает ситуацию, при которой сможет реализовать опционы, - ограничивает финансирование холдинга.

Адвокат КА Pen & Paper Екатерина Токарева считает, что условия для реализации опционов банком наступили или наступят в ближайшем будущем. Арбитражные суды, как правило, применяют меры по обеспечению иска только при наличии доказательств совершения ответчиком действий, направленных, например, на то, чтобы забрать доли, указывает она.

"ЭкоНива", по данным на середину марта, управляла фермами на 207 тысяч голов с производством свыше 3 тысяч тонн сырья в сутки. У компании четыре молочных завода в Воронежской, Калужской и Новосибирской областях, земельный банк превышает 630 тысяч га. По итогам 2020 года выручка "Эконивы" выросла на 15%, до 464 млн евро, EBITDA увеличилась на 13%, до 189 млн евро.