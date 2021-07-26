"ЭкоНива" задумалась о передаче Россельхозбанку контроля над операционными компаниями в РФ

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Ekosem Agrar AG (материнская компания холдинга "ЭкоНива", крупнейшего производителя молока в РФ) может временно передать Россельхозбанку контроль над своими операционными компаниями в РФ, сообщается в ее заявлении, распространенном в понедельник.

Компания подтверждает, что в данный момент проводятся переговоры с основным кредитором группы - Россельхозбанком, а также со Сбербанком по вопросам среднесрочного и долгосрочного финансирования группы. "В данной связи, в том числе, рассматривается временная передача контрольного пакета акций в российских операционных компаниях Россельхозбанку", - говорится в пресс-релизе.

"Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил просьбу о наложении обеспечительных мер в отношении действий, направленных на реализацию банком прав по опциону на выкуп долей в российских субхолдингах группы", - уточняется в документе. Предварительное заседание назначено на вторую половину августа.

Как сообщала в понедельник газета "Коммерсантъ", структуры владельца агрохолдинга "ЭкоНива" Штефана Дюрра - Ekosem Agrar AG, Ekosem Schwarzerde GmBH, обратились в Арбитражный суд Воронежской области с иском к структуре Россельхозбанка "РСХБ-Финанс" о расторжении соглашений о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи долей в ООО "Эконива-АПК Холдинг", ООО "Эконива-Продукты питания" и ООО "Эконива-АПК Черноземье".

Номинальная стоимость долей - 5,3 млн рублей. Одновременно истцы подали заявление о принятии обеспечительных мер: запрета до вступления в силу решения по делу совершать действия, направленные на реализацию прав. Суд заявление удовлетворил, предварительное заседание назначено на 24 августа.

"ЭкоНива" - крупнейший производитель сырого молока в России. На середину марта управляла фермами на 207 тыс. голов с производством свыше 3 тыс. тонн сырья в сутки. Четыре молочных завода в Воронежской, Калужской и Новосибирской областях, земельный банк - свыше 630 тыс. га. По итогам 2020 года выручка выросла на 15%, до 464 млн евро, EBITDA увеличилась на 13%, до 189 млн евро.