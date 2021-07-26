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МВД предложило изымать у должников загранпаспорта

МВД предложило изымать у должников загранпаспорта
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, подготовленный в МВД, по которому допускается изъятие загранпаспортов у должников. Об этом "Интерфаксу" сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

По его словам, законопроектпредусматривает возможность изъятия заграничных паспортов у граждан, которым по каким-то причинам ограничен выезд за рубеж, например, которые признаны невыездными из-за неисполнения судебных решений. Изъятые паспорта будут передавать в орган, который их выдал.

"Другими словами, должник после исполнения своих обязательств сможет получить назад свой паспорт в миграционной службе. Полномочиями изымать паспорта инициатива наделяет дознавателей службы принудительного исполнения", - добавил Груздев.

Законопроект также обяжет все органы, которые сделали человека невыездным, проинформировать его об этом в течение дня, лично под роспись или по электронной почте. "В случае признания невыездным должника ему должна быть направлена копия соответствующего постановления", - отметил юрист.

Кроме того, законопроект введет основания для признания заграничных паспортов недействительными. Компетентные органы получат полномочия проводить проверки с целью установления факта оформления и выдачи с нарушением законодательства основного документа, удостоверяющего личность. Документы, признанные недействительными, будут изыматься.

Так, заграничные паспорта будут признаваться недействительными и изыматься, если их владелец сменит фамилию, имя, пол или дату рождения. Загранпаспорт будет признаваться недействительным по истечении шести месяцев после наступления соответствующих обстоятельств, сказал Груздев.

Подготовленные МВД поправаки уже получили проект положительного отзыва правительства, заключил он.

МВД Владимир Груздев правительство Ассоциация юристов России

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