Около 7 млн россиян не смогут выехать за границу из-за накопленных долгов

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Общее число должников в России приближается к 19 млн человек, при этом примерно 7 млн из них являются невыездными, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

"На 1 апреля 2021 года в России 7 млн человек накопили долги и стали невыездными, рассказали в ФССП. Это около трети от общего числа граждан с долгами - всего их в России 18,9 млн. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года должников в России стало на 2 млн больше - тогда их было 16,8 млн", - говорится в публикации.

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) изданию подтвердили цифру 7 млн. Это люди, чей долг больше 30 тыс. рублей, а период просрочки превышает 90 дней, отметили в ассоциации.

Количество невыездных граждан РФ резко увеличилось с июля по ноябрь прошлого года, однако потом ситуация стабилизировалась, объяснили в НАПКА.