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Суд 17 августа рассмотрит иск к Монеточке о плагиате

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге Чкаловский суд 17 августа рассмотрит иск бывшего участника дуэта "Чай вдвоем" Станислава Костюшкина к певице Елизавете Гырдымовой (Монеточка) о защите авторских прав, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Там уточнили, что сумма иска составила 900 тысяч рублей, но она может быть увеличена.

Адвокат Костюшкина Роман Лалаян сказал "Интерфаксу", что иск подан из-за плагиата. По его словам, Монеточка "дублировала" песню Костюшкина "Женщина, я не танцую" в треке "Мама, я не зигую". Адвокат уточнил, что "музыкальные произведения схожи по тональности".

Адвокат добавил, что планирует прилететь на суд в Екатеринбурге.

Екатеринбург Монеточка Чкаловский суд Стас Костюшкин Елизавета Гырдымова

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