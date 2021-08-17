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Суд отложил рассмотрение иска о плагиате к Монеточке на 2 сентября

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Чкаловский суд Екатеринбурга во вторник отложил на 2 сентября рассмотрение иска российского певца Станислава Костюшкина к коллеге по цеху Елизавете Гырдымовой (сценический псевдоним - Монеточка), которая не явилась на заседание, сообщила "Интерфаксу" помощник председателя суда Екатерина Синицкая.

В РоссииСуд 17 августа рассмотрит иск к Монеточке о плагиатеЧитать подробнее

Во вторник на первом заседании присутствовали два адвоката Костюшкина, подавшего иск по защите авторских прав - о незаконном использовании произведения, а представителей ответчицы не было. Синицкая пояснила, что первое извещение, направленное Гырдымовой, вернулось в суд с отметкой, что оно не вручено "по неизвестной причине". В связи с этим певице будет направлено повторное извещение.

Адвокат Костюшкина Роман Лалаян ранее сказал агентству, что причиной иска стал плагиат в дублировании песни певца "Женщина, я не танцую". "Если сравнить два трека ("Мама, я не зигую" Монеточки и "Женщина, я не танцую" - ИФ), то видно, что музыкальные произведения схожи по тональности", - пояснил Лалаян.

Костюшкин подал иск на 900 тыс. рублей, при этом его представитель не исключил, что размер требований может быть увеличен.

Монеточка Елизавета Гырдымова Стас Костюшкин

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