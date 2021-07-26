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Башкирский фонд "Штаб" включен в реестр НКО-иноагентов

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Российский Минюст включил в реестр НКО-иностранных агентов зарегистрированную в Уфе некоммерческую организацию "Фонд защиты прав граждан "Штаб"". Как говорится в реестре, который публикуется на сайте министерства, фонд был внесен туда 23 июля.

Целью НКО в реестре значится "оказание влияния на выработку и реализацию государственной политики, формирование государственных органов, органов местного самоуправления, на их решения и действия".

Директор фонда - Лилия Чанышева, бывший координатор уфимского штаба Алексея Навального (деятельность штаба прекращена судом, организация признана экстремистской).

9 июня Мосгорсуд по иску прокуратуры Москвы признал экстремистскими организациями, запретил и ликвидировал созданный Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ранее был признан иноагентом), Фонд защиты прав граждан и "Штабы Навального".

Уфа Башкирия Лилия Чанышева Штабы Навального Штаб Минюст

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