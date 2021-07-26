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Мурманские власти потратят 10 млн руб. на футболки с QR-кодом оперштаба

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Правительство Мурманской области выделило из резервного фонда более 10 млн рублей, чтобы Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи (МОЦСВМП) заказал футболки с QR-кодом сайта регионального оперативного штаба.

Как сообщили журналистам в министерстве информационной политики Заполярья, "данная поставка футболок с логотипом предназначена для популяризации вакцинопрофилактики среди населения Мурманской области".

Поставщик футболок будет определен на электронном аукционе 4 августа, следует из информации на портале госзакупок.

Заказчиком выступает МОЦСВМП. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 10 млн 150 тыс. рублей. К участию допускаются субъекты малого и среднего предпринимательства.

Из технического задания следует, что в срок до 24 августа медучреждение должно получить 34 тыс. черных футболок унисекс из 100% хлопка. На груди будет надпись "На Севере – жить!", на левом рукаве – QR-код, ведущий на сайт оперштаба Мурманской области. Футболки должны быть выполнены в размерах от M до 3XL.

По данным оперативного штаба Мурманской области, по состоянию на понедельник в регионе зафиксировано 60 620 случаев заражения коронавирусом, включая 250 новых за минувшие сутки.

В Мурманске с начала пандемии выявлено 30 362 случая, включая 127 новых за минувшие сутки.

По состоянию на 26 июля 50 774 человека выздоровели, скончалась 1 519 человек.

По данным министерства информационной политики Мурманской области, вакцинацию от COVID-19 прошли более 167 тыс. человек (48% от плана).

Мурманская область

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