Мурманская область вновь разрешила спортивные мероприятия на улице

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Власти Мурманской области приняли решение частично смягчить ограничительные меры, введенные ранее из-за пандемии коронавируса, сообщает региональный оперштаб.

Так, с 12 августа разрешаются спортивные мероприятия на улице с участием зрителей, мероприятия до 70 человек при заполняемости помещений наполовину. Кроме того, исходя из эпидситуации, в отдельных муниципалитетах разрешаются отдельные массовые мероприятия по индивидуальному согласованию.

"Если сохранится устойчивая тенденция снижения заболеваемости, послабление существующих ограничений будет продолжено", - сообщили в оперштабе.

Запрет на проведение массовых, спортивных мероприятий на открытом воздухе действовал с 22 июня, а предельная численность участников в закрытых помещениях составляла 30 человек.

По данным оперативного штаба Мурманской области, по состоянию на вторник в регионе зафиксировано 64 тыс. 236 случаев заражения коронавирусом, включая 228 новых за минувшие сутки. В Мурманске с начала пандемии выявлено 32 тыс. 180 случаев, включая 113 новых за минувшие сутки. По состоянию на 10 августа 51 тыс. 674 человека выздоровели, скончалась 1 тыс. 646 человек.