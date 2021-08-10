Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:19Заразились
на 10.08В России 6 491 288+21 378В мире 203 384 856+656 601

Мурманская область вновь разрешила спортивные мероприятия на улице

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Власти Мурманской области приняли решение частично смягчить ограничительные меры, введенные ранее из-за пандемии коронавируса, сообщает региональный оперштаб.

Так, с 12 августа разрешаются спортивные мероприятия на улице с участием зрителей, мероприятия до 70 человек при заполняемости помещений наполовину. Кроме того, исходя из эпидситуации, в отдельных муниципалитетах разрешаются отдельные массовые мероприятия по индивидуальному согласованию.

"Если сохранится устойчивая тенденция снижения заболеваемости, послабление существующих ограничений будет продолжено", - сообщили в оперштабе.

Запрет на проведение массовых, спортивных мероприятий на открытом воздухе действовал с 22 июня, а предельная численность участников в закрытых помещениях составляла 30 человек.

По данным оперативного штаба Мурманской области, по состоянию на вторник в регионе зафиксировано 64 тыс. 236 случаев заражения коронавирусом, включая 228 новых за минувшие сутки. В Мурманске с начала пандемии выявлено 32 тыс. 180 случаев, включая 113 новых за минувшие сутки. По состоянию на 10 августа 51 тыс. 674 человека выздоровели, скончалась 1 тыс. 646 человек.

Хроника 09 января 2020 года – 10 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Мурманская область

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 10 августа

Наблюдатели в Москве получили жалобы на принуждение к онлайн-голосованию

Главврач больницы во Владикавказе задержан после гибели девяти пациентов

Главврач больницы во Владикавказе задержан после гибели девяти пациентов

Михаил Гуцериев перевел свои 37,15% в "Русснефти" на брата

Михаил Гуцериев перевел свои 37,15% в "Русснефти" на брата

Роман Путин снялся с выборов в депутаты Госдумы

Поврежденная кислородная система во владикавказской больнице не имела документов

Поврежденная кислородная система во владикавказской больнице не имела документов

Бишкек призвал не раздувать единичные проявления враждебности к русским

В 2022 году штамп о прописке уберут из паспортов несовершеннолетних

Суд отклонил иск Навального к Пескову

Суд отклонил иск Навального к Пескову
Пандемия коронавируса

Вузы поддержали предложение Минобрнауки о вакцинации студентов

Вузы поддержали предложение Минобрнауки о вакцинации студентов
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');