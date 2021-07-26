Минск запретил поставки продукции свиноводства из ряда регионов РФ из-за АЧС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Белоруссия запретила ввоз продукции свиноводства из ряда регионов РФ из-за вспышек в них африканской чумы свиней (АЧС), сообщает Россельхознадзор со ссылкой на письмо департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии.

Поставки ограничены с 20 июля из Тамбовской, Брянской, Псковской областей. Они касаются живых свиней, зоопарковых и цирковых восприимчивых видов животных, племенного материала, свинины (в т.ч. диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья. В запретный список также попали кожевенное, рогокопытное и кишечное сырье, щетина, охотничьи трофеи от восприимчивых видов животных и некоторые другие виды продукции.

В то же время в сообщении отмечается, что этот запрет не распространяется на поставки продукции ООО "Тамбовский бекон" (входит в ГК "Русагро" ). Согласно приложенным документам, департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии в ноябре 2018 года после проведения инспекции компании отметил устранение выявленных недостатков и разрешил поставки ее продукции под гарантии Россельхознадзора.