Вспышку АЧС выявили в дикой природе в Приморье

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты обнаружили в поселке Шкотово в Приморье труп кабана, погибшего от африканской чумы свиней (АЧС), сообщает управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

"Обнаружена ДНК вируса АЧС в исследованных образцах патологического материала, отобранного от трупа дикого кабана, обнаруженного в районе поселка городского типа Шкотово", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в августе две вспышки АЧС были выявлены среди домашних свиней в Шкотовском районе и Артемовском городском округе. В муниципалитетах ввели карантин, чтобы не допустить распространения инфекции.

Защитить животных от АЧС пока нет возможности - вакцины не существует. Поэтому чтобы обезопасить животных, владельцы должны давать им только проваренный корм, не использовать подстилки из лесных трав и веток, а также регулярно травить крыс и мышей.