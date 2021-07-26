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В Воронежской области завели дело из-за внесения в базу ложных сведений о прививке

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили в Воронежской области уголовное дело по факту внесения в электронную базу фиктивных сведений о вакцинации против коронавируса местного жителя, сообщает СУ СКР по региону в понедельник.

По предварительным данным, неустановленное должностное лицо из числа сотрудников Подгоренской райбольницы внесло в единую информационную систему ложные сведения о вакцинации местного жителя от коронавируса. За внесение данных о якобы сделанной прививке медработник получил 3 тыс. рублей.

Дело квалифицировано по ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, изъяты документы и предметы, имеющие значение для расследования.

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Хроника 09 января 2020 года – 26 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Воронежская область СКР Коронавирус

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