Крымский вице-премьер Кабанов передумал баллотироваться в Госдуму

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Заместитель председателя крымского правительства Евгений Кабанов снял свою кандидатуру с выборов в Госдуму РФ и намерен продолжить работу в качестве вице-премьера республики.

"Я решил отозвать поданные мною документы на регистрацию кандидатом в депутаты Государственной думы и продолжить свою работу в правительстве Крыма в качестве вице-премьера, курирующего строительный комплекс и реализацию ФЦП (федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма - ИФ)", - написал Кабанов в фейсбуке в понедельник.

Он баллотировался в Госдуму по Евпаторийскому одномандатному округу.