Депутат Мосгордумы Шувалова передумала выдвигаться в Госдуму

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Депутат Мосгордумы Елена Шувалова сообщила, что передумала выдвигаться на выборы в Госдуму от Российской партии свободы и справедливости (РПСС).

"Я была за выдвижение по большинству округов Москвы сильных кандидатов. Но мне говорили, что на агитацию нет средств. Теперь выдвинуты кандидаты по почти всем округам. (...) Мне данный путь неприемлем. Эти кандидаты потянут блок вниз. (...) Я отказалась от участия в выборах", - заявила Шувалова через свой сайт.

По ее мнению, ее избирательный блок "За Свободу и Справедливость" "стал слишком быстро набирать обороты", поэтому с ним "расправились" на стадии регистрации партийных списков. В результате по спискам были выдвинуты малоизвестные кандидаты от РПСС против сильных представителей других партий.

Как уточнила Шувалова "Интерфаксу", в РПСС она не состояла, поэтому лично списков, подаваемых в ЦИК, не видела, и знала о них со слов других членов партии. Также она не присутствовала на съезде РПСС, где эти списки согласовывались.

Шувалова не планирует выдвигаться на выборы в Госдуму и от других партий. "У меня вообще не было планов идти в Госдуму в принципе. Меня просто уговорили", - заявила она.