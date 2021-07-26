Факельное горение на газопроводе в Пермском крае ликвидировано

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Факельное горение на магистральном газопроводе в Пермском крае ликвидировано, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

"В 21:00 по московскому времени факельное горение ликвидировано. Проводится проливка отдельных очагов тлеющей сухой растительности", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае на магистральном газопроводе "Уренгой - Центр II" диаметром 1420 мм произошел разрыв и факельное выгорание. В службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Чайковский" отметили, что это случилось на 1595-м км газопровода около реки Сылва.

В результате инцидента никто не пострадал, газ продолжили поставлять потребителям по параллельным газопроводам в полном объеме.

При этом сообщалось, что на площади 2 гектара загорелась сухая растительность, спасатели тушат пожар.