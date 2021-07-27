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Эксперимент по маркировке антисептиков в РФ начнется 1 августа

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Эксперимент по маркировке дезинфицирующих средств и кожных антисептиков в РФ пройдет с 1 августа текущего года по 31 августа 2022 года. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Провести с 1 августа 2021 года по 31 августа 2022 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации парфюмерно-косметической продукции, предназначенной для гигиены рук, с заявленным в маркировке потребительской тары антимикробным действием, а также кожных антисептиков - дезинфицирующих средств", - говорится в постановлении.

Задействованные в обороте антисептиков компании будут участвовать в эксперименте добровольно, следует из положения о его проведении. Для этого желающие должны подать специальные заявки. Принять участие в эксперименте могут участники оборота кожных дезинфицирующих средств (код 20.20.14.000 ОКПД-2) и парфюмерной продукции для гигиены рук с заявленным антимикробным действием (код 20.42.15 ОКПД-2).

Оператор маркировки ЦРПТ должен к 1 сентября разработать требования к информационной системе и ее информационной безопасности. Ответственный за координацию эксперимента Минпромторг до 1 октября этого года должен составить план-график эксперимента и методические рекомендации к его проведению. Доклад о результатах эксперимента должен быть представлен правительству РФ до 1 августа 2022 года.

По сообщению пресс-службы Минпромторга РФ, инициатива о проведении эксперимента исходила от представителей отрасли и обсуждалась в рамках межотраслевой рабочей группы по противодействию незаконному обороту фармацевтической и медицинской промышленности

"В ходе него (эксперимента - ИФ) совместно с бизнесом будет проведено тестирование способов нанесения цифровой маркировки на упаковку антисептиков и дезсредств и ее прослеживаемости с момента производства или импорта продукции до ее выбытия из оборота. Также на практике проработаем все "узкие места", если такие обнаружатся в процессе, и найдем оптимальные для производителей и поставщиков решения", - прокомментировал эксперимент министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, слова которого приводит пресс-служба министерства.

Активное обсуждение проведения эксперимента по маркировке антисептиков и дезинфицирующих средств началось в начале этого года, сообщалось, что эксперимент может начаться уже в середине мая и продлится до конца августа следующего года.

Оператором системы маркировки в России является ЦРПТ - совместный проект USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).

Михаил Мишустин Минпромторг РФ

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