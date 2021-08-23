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Минпромторг введет маркировку электронной компонентной базы

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Минпромторг планирует ввести обязательную маркировку электронной компонентной базы (ЭКБ) и комплектующих для ее производителей и импортеров, а позднее - ввести утилизационный сбор для отдельных видов продукции, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке и в правительстве.

По их словам, до конца 2021 года будет определена подлежащая маркировке номенклатура ЭКБ и протестирована работа информсистемы контроля оборота радиоэлектронной продукции. Оператором системы будет ЦРПТ (50% у ООО "ЮЭСЭМ маркировка", 25% — у "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого, 25% — у концерна "Автоматика", входящего в "Ростех"). На 2022 год намечен эксперимент по маркировке микроэлектроники, а его итоги будут подводиться в первом квартале 2023 года.

В ЦРПТ газете сказали, что "поддерживают любые инициативы правительства, направленные на снижение уровня нелегального оборота" и готовы принять участие в проекте, если такое решение будет принято. В Минпромторге от комментариев отказались.

Маркировка ЭКБ нужна, чтобы в 2023 году ввести утилизационный сбор для производителей и импортеров, говорят источники газеты. Российские производители, оборудование которых есть в реестре Минпромторга, смогут получить компенсации сбора.

Участники рынка считают, что необходимо внедрять маркировку не ЭКБ, а конечных продуктов - например, компьютеров, серверов, планшетов и т. д. Обязательная маркировка всех электронных компонентов может повлечь рост стоимости устройств, а также риски задержки поставок компонентов из Китая и Тайваня, которые и так растянуты во времени.

Минпромторг ЦРПТ Ростех Элвис-Плюс групп USM

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