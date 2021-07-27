"Аврора" начала выполнять рейсы в рамках единой Дальневосточной авиакомпании

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аврора" начала выполнять новые регулярные полеты в рамках единой Дальневосточной авиакомпании, созданной по поручению президента РФ Владимира Путина.

В сообщении "Авроры" говорится, что в понедельник авиакомпания выполнила первые рейсы по маршрутам Хабаровск - Шахтерск (Сахалинская область) и Южно-Сахалинск - Петропавловск-Камчатский. В дальнейшем рейсы будут выполняться на воздушных судах DHC-8 Q400 два раза в неделю.

Во вторник "Аврора" начнет выполнять регулярные полеты по маршруту Хабаровск - Ноглики (Сахалинская область). В дальнейшем все три рейса будут выполняться на воздушных судах DHC-8 Q400 два раза в неделю.

"Открытие новых социально значимых рейсов из Хабаровска в Шахтерск, Ноглики и из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский - это старт Дальневосточной авиакомпании, созданной по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина с целью повысить транспортную доступность всех субъектов Дальнего Востока и обеспечить авиасообщением сотни населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Полёты по новым маршрутам субсидируются из федерального бюджета. Как сообщалось, ожидается, что объединенная авиакомпания будет перевозить порядка 2 млн человек в год, в том числе на местных маршрутах - не менее 283 тыс. человек, на региональных и межрегиональных - не менее 1,7 млн человек. Минтранс совместно с Минвостокразвития и регионами Дальнего Востока определил маршрутную сеть перевозчика. К 2025 году планируется выполнять перевозки по 535 маршрутам, в том числе по 66 межрегиональным и 469 местным. Парк единой АК "Аврора" будет состоять из более чем 130 воздушных судов, в том числе из 91 самолета и 40 вертолетов.

В капитал единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" вошли Сахалинская область (50% минус 1 акция), еще 10 регионов Дальневосточного федерального округа в равных долях (по 5%) и РФ ("золотая акция"). Для этого регионы передают 25% плюс 1 акцию в принадлежащих им авиакомпаниях в собственность или управление сахалинской "Авроре".