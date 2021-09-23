Минпромторг оценил стоимость 45 самолетов для "Авроры" в 57 млрд руб.

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Общая стоимость 45 самолетов для пополнения авиапарка единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" (создана на базе одноименной сахалинской авиакомпании) составляет около 57,14 млрд рублей. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на рабочей встрече с главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым.

"Мы (Минпромторг - ИФ) направили в Минвостокразвития, Минтранс и авиакомпанию "Аврора" ценовые предложения и индикативные условия поставки отечественных воздушных судов для единой дальневосточной авиакомпании. Всего до 2025 года планируется поставить 45 самолетов типа "Байкал", L-410, Ил-114-300 и SSJ-100 общей стоимостью около 57,14 млрд рублей", - приводит слова Мантурова пресс-служба Минпромторга.

Как сообщалось ранее, ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК, принадлежит Минтрансу РФ) планирует поставить эти самолеты "Авроре" в период с 2021 по 2025 годы. В их числе восемь Superjet 100, 19 новых Ил-114-300.

Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" с парком воздушных судов российского производства создана по поручению президента РФ Владимира Путина. Планируется, что она будет перевозить около 2 млн пассажиров в год, обслуживать свыше 530 маршрутов к 2025 году.

Первые рейсы единой дальневосточной авиакомпании были запущены с 26 июля.