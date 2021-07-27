"Волга-Днепр" задумалась о приобретении грузовых самолетов МС-21-300

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Группа авиакомпаний "Волга-Днепр" сообщила, что потенциально может стать стартовым заказчиком грузовых версий российского самолета МС-21-300.

"На фоне дефицита провозных емкостей на рынке, растущего спроса на грузовые самолеты и увеличивающихся мировых объемов перевозок ПАО "Корпорация "Иркут" (производитель МС-21-300 - ИФ) сейчас находится в выгодном положении для запуска и дальнейшей реализации грузовой модификации МС-21-300", - сказано в сообщении.

"Иркут" работает над созданием грузовых версий пассажирских самолетов SSJ100 и МС-21, говорил на прошлой неделе директор филиала корпорации "Региональные самолеты" Олег Гуляев. Среди интересантов таких самолетов он назвал "Почту России" и "ряд частных эксплуатантов, которые ориентированы на интернет-торговлю".

МС-21 - семейство среднемагистральных пассажирских самолетов, создаваемое предприятиями "Ростеха". В 2022 году ожидается запуск производства базовой модификации МС-21-300 вместимостью 160-211 пассажирских мест.

Группа "Волга-Днепр" объединяет авиакомпании AirBridgeCargo, "Волга-Днепр" и "Атран". Является крупнейшей на мировом рынке авиаперевозок сверхтяжелых и негабаритных грузов. Компанию контролирует ее основатель - действующий президент группы "Волга-Днепр" Алексей Исайкин.