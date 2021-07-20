"ОАК" работает над созданием грузовых версий SSJ100 и МС-21

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") работает над созданием грузовых версий пассажирских самолетов SSJ100 и МС-21, сообщил директор филиала "Региональные самолеты" ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в ОАК) Олег Гуляев.

"Мы сейчас ведем проработку концептуальных решений по выпуску грузовой версии ("Суперджета" - ИФ). И этот вопрос рассматривается не только в отношении самолета Sukhoi Superjet, но и в отношении МС-21", - сказал Гуляев журналистам на авиасалоне МАКС-2021.

"Если говорить о самолете Sukhoi Superjet, при окончательном принятии решения на основании тех бизнес планов, той бизнес модели, которые мы сегодня представляем нашему акционеру, разработка, выпуск документации и сертификация этого самолета произойдет в течение двух лет", - добавил Гуляев.

Сроки создания грузового МС-21 он не уточнил.

Среди интересантов таких самолетов он назвал "Почту России" и "ряд частных эксплуатантов, которые ориентированы на интернет-торговлю".

"Сегодня интернет-торговля привела к тому, что формируются, скажем так, хабы, в которых происходит накопление посылок, грузов, которые в рамках интернет-торговли доставляются - оттуда малыми самолетами это все будет развозится по регионам", - сказал Гуляев.