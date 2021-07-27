В Кремле ответили турецкому профессору по поводу признания Крыма

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что российские регионы, в том числе Крым, никогда не будут темой для сделок.

В ходе общения с журналистами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили, считают ли в Кремле уместным заявление турецкого профессора о том, что если Россия признает Северный Кипр, то и Турция могла бы признать Крым российским.

"Во-первых, вряд ли уважаемый профессор из Турции может олицетворять официальную точку зрения Анкары. Во-вторых, конечно же, российские регионы никогда не могут быть и не будут предметом каких-либо сделок, это исключено", - сказал Песков.

Крым в марте 2014 года вошел в состав России по итогам регионального референдума. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявила, что тема Крыма закрыта навсегда и что полуостров принадлежит ей.