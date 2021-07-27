ЕС осудил заявления Эрдогана по поводу района Вароша на Северном Кипре

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Европейский союз осудил недавние заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, направленные на заселение турками Вароши – бывшей курортной части города-порта Фамагусты.

"ЕС продолжает руководствоваться соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН в отношении Вароши, (...), которые не допускают попытки заселить любую часть Вароши кем-либо, кроме её жителей, и которые призывают к передаче этого района в ведение ООН", - заявил во вторник от имени всех стран союза глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

21 июля Эрдоган заявил, что признание суверенитета самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра отныне станет единственным требованием турок-киприотов.

Кипр фактически разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года.

Вароша в начале 70-х годов прошлого века был туристическим центром Кипра. При вторжении турецких войск 20 июля 1974 года греческое население было изгнано в течение суток. Сейчас эта территория остается безлюдным "городом-призраком" под контролем Северного Кипра.

Судьбу Вароши определяет резолюция СБ ООН 550 от 1984 года. В ней, в частности, говорится о недопустимости заселения Вароши кем-либо, кроме ее жителей.

ЕС неоднократно осуждал попытки Анкары в одностороннем порядке решить участь Вароши. Боррель называет "неприемлемыми" заявления, сделанные президентом Турции и лидером общины турок-киприотов 20 июля об открытии "огороженного" города. Он призывает "немедленно прекратить подобные действия и отменить все шаги, предпринятые турецкой стороной в отношении Вароши с октября 2020 года".

"ЕС по-прежнему полностью привержен всеобъемлющему урегулированию кипрской проблемы на основе двухзональной, двухобщинной федерации с политическим равенством", - напоминает Боррель.

Если Анкара оставит без внимания эти призывы ЕС, то ее действия обсудят министры иностранных дел стран ЕС на своем следующем заседании. Боррель также напомнил, что ЕС может "использовать имеющиеся в его распоряжении инструменты и опции для защиты своих интересов и интересов его государств-членов, а также для поддержания региональной стабильности".