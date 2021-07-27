Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:13Заразились
на 27.07В России 6 172 812+23 032В мире 194 715 112+551 923

Ростуризм задумал создать российский аналог Booking.com

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Ростуризм планирует создать и запустить в эксплуатацию национальный сервис бронирования туристских услуг, он должен быть готов к третьему кварталу 2024 года. Создание такого сервиса входит в план мероприятий первого этапа стратегии развития туризма до 2035 года, с копией которого ознакомился портал "Интерфакс-Туризм".

"Обеспечение повышения защиты интересов туристов и защиты российского рынка онлайн-бронирования, приобретения гостиничных услуг путем создания и запуска в эксплуатацию национального программного обеспечения для бронирования туристских услуг", - говорится в плане по реализации стратегии по развитию туризма.

Как результат этой работы должны быть обеспечены "создание и эксплуатация цифрового решения "Национальная система бронирования". НСБ представляет собой ИТ-платформу, обеспечивающую эффективное управление инвентарными, распределительными и дистрибутивный и процессами средств размещения на территории РФ".

В России уже существует "Национальная система бронирования", ее создателем и куратором является "Ростех" совместно со структурами частных владельцев аэропорта "Внуково". Она появилась в 2018 году после того, как правительство выпустило постановление, согласно которому все серверы систем бронирования авиабилетов российских авиакомпаний, используемые для внутренних авиаперевозок, должны находиться в России.

Однако источник в туристической отрасли сообщил порталу "Интерфакс-Туризм", что система, о которой идет речь в стратегии развития туризма, не имеет отношения к "Ростеху": предполагается разработка похожего сервиса, но только для отелей.

В свою очередь, в Ростуризме сообщили, что окончательно план еще не сформирован, над ним продолжается работа.

"План реализации стратегии развития туризма сейчас находится в активной стадии проработки. Финального документа на данный момент нет, он будет готов к концу лета. Национальный проект и стратегия, включая план реализации стратегии, будут синхронизированы как в части показателей, так и в части мероприятий", - пояснили в ведомстве порталу "Интерфакс-Туризм".

Между тем, в пресс-службе председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Бориса Пайкина отметили, что для индустрии гостеприимства включение информации об их гостинице в российскую базу бронирования позволит планировать бизнес-процессы, привлекать клиентов, разрабатывать программы лояльности.

"Отечественный аналог Booking может быть вполне конкурентоспособен, если будет содержать больший объем информации и учитывать российскую специфику. Зарубежный сервис взимает с отельеров достаточно высокий комиссионный сбор - от 12 до 17%. Для владельцев мини-гостиниц, гостевых домов и мини-отелей - это очень серьезные суммы. Отечественная платформа могла бы учитывать специфику и масштаб бизнеса в сфере гостеприимства именно в России и предложить предпринимателям более выгодные условия сотрудничества. В свою очередь это способствовало бы снижению стоимости туристского продукта", - сказал Пайкин, слова которого приводит его пресс-служба.

В свою очередь, глава туроператора "Свой ТС" Сергей Войтович считает, что новый проект может столкнуться с серьезными проблемами при попытке заключить договоры с отелями.

"Создание ИТ-платформы - это не единственное условие для функционирования проекта, а только 50% успеха. Остальное - это контрактование отелей. Даже с большим административным ресурсом не просто добиться высокого процента комиссии и постоянных спецпредложений, которых у Booking много", - сказал он.

По его словам, в России работает все больше отелей международных гостиничных цепочек, таких как Marriott International, InterContinental Hotels, Accor Group, Rezidor Hotel Group, которые управляются штаб-квартирами, расположенными чаще всего в США.

"Сейчас они в основном по экономическим причинам не готовы подписывать контракты с российскими туроператорами, так как подключение к внутренней инвентарной системе цепочек требует усилий, вложений и постоянной поддержки. С локальными игроками международным брендам стало накладно работать", - подчеркнул эксперт.

Некоторые российские отельеры и туроператоры давно уже выступают за создание крупной национальной системы бронирования и сокращение доли на рынке сервиса Booking.com, который, по разным оценкам, контролирует в России от 40 до 80% онлайн-бронирований объектов размещения.

В начале 2019 года предприниматели из общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" пожаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на то, что Booking.com навязывает невыгодные условия партнерства за счет доминирующего положения. Ведомство проверило работу сервиса и вынесло ему предупреждение, потребовав исключить из соглашений с российскими компаниями, предоставляющими услуги размещения, требования о паритете цен. Тогда же эксперты в гостиничной индустрии высказали предположение, что ужесточение требований к американскому сервису связано с желанием создать его отечественный аналог.

Ростуризм Booking.com

Новости

"Аэрофлот" и еще шесть авиакомпаний запросили допуск на курорты Египта

"Аэрофлот" и еще шесть авиакомпаний запросили допуск на курорты Египта

Что произошло за день: вторник, 27 июля

Пандемия коронавируса

В РАН сочли прекрасной идеей "коктейльную" вакцинацию против COVID

Немецкий оргкомитет "Петербургского диалога" приостановит все двусторонние мероприятия

Немецкий оргкомитет "Петербургского диалога" приостановит все двусторонние мероприятия

Большой театр откроет новый сезон 13 сентября

Пандемия коронавируса

Пятый этап исследования коллективного иммунитета россиян начнут 30 августа

Пятый этап исследования коллективного иммунитета россиян начнут 30 августа

Путин потребовал от ЦБ и правительства координировать меры по борьбе с инфляцией

Союз ректоров России не будет требовать пускать в вуз только привитых студентов

Союз ректоров России не будет требовать пускать в вуз только привитых студентов
Пандемия коронавируса

Чечня ввела обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан

РФ привлечет около 1 тыс. военных к учениям у таджикско-афганской границы

РФ привлечет около 1 тыс. военных к учениям у таджикско-афганской границы
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');