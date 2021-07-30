Почти 50 млн человек путешествовали по РФ в первом полугодии 2021 года

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Путешествия по России в первом полугодии 2021 года совершили 49 млн туристов, что говорит о почти полном восстановлении внутреннего туризма до уровня 2019 года, в некоторых регионах турпоток за этот период превысил допандемийный, сообщила журналистам в пятницу глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Темпы восстановления туризма в первом полугодии 2021 года ускорились несмотря на то, что ограничения сохраняются. Якорем остается внутренний туризм, но также постепенно восстанавливаются зарубежные поездки и, пока в меньшей степени, въездной рынок. По нашим данным, за первое полугодие в стране отдохнуло 24,6 миллионов человек, что на 85% больше аналогичного периода прошлого года, и всего на 5% меньше доковидного 2019 года", - сказала она.

По словам Догузовой, 24,6 млн человек - это те, кто останавливался в отелях хотя бы на одну ночь. Еще примерно столько же туристов путешествовали по стране без остановки в гостиницах, то есть всего турпоток составил около 49 млн человек. Она пояснила, что часть туристов совершают однодневные путешествия, часть останавливается в гостевых домах или частном секторе.

Глава Ростуризма подчеркнула, что РФ в этом году продемонстрирует один из лучших темпов восстановления туристической отрасли в мире.

"Это очень хорошая динамика восстановления отрасли: выше, чем в большинстве стран. Мы прикладываем все усилия, чтобы сохранить набранный темп. Рассчитываем, что внутренний туризм полностью восстановится уже к концу этого года", - сказала она.

Ранее Ростуризм прогнозировал, что в 2021 году отрасли удастся восстановиться лишь на 80% от уровня 2019 года. Как сообщалось, туристическая отрасль в России, как и во всем мире, стала одной из самых пострадавших от пандемии коронавируса из-за введенных ограничений на путешествия по регионам и ограничение авиасообщения с другими странами.