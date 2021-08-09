Савельев увязал сроки создания дальневосточного лоукостера с развитием "Авроры"

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Сроки создания авиалоукостера для перевозок на Дальнем Востоке будут зависеть от темпов развития единой дальневосточной авиакомпании "Аврора", считает глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

"Все зависит от того, будет ли пассажиропоток и как будет развиваться авиакомпания "Аврора", - сказал Савельев журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом решение о создании единой дальневосточной авиакомпании он назвал "абсолютно взвешенным и правильным".

"Там есть несколько мелких компаний, но мы же говорим, что нам необходимо, чтобы население двигалось. Есть точки на Дальнем Востоке, куда кроме как авиацией вы не сможете ни на чем добраться. Поэтому авиакомпания "Аврора" уже объединяется с другими авиакомпаниями в регионе, а государство выпустило постановление и уже выделило (на поддержку "Авроры" - ИФ) в этом году 1,58 млрд рублей", - сказал министр.

Сейчас в России есть одна авиакомпания-лоукостер - входящая в группу "Аэрофлот" "Победа". Савельев говорил ранее, что "вполне реалистично" создать еще два лоукостера: один для работы в средней полосе России, второй - на Дальнем Востоке. Первый из них может появиться в 2022 году, заявлял он.

О создании лоукостера для полетов между регионами на прошлой неделе объявила группа S7 Владислава Филева и его семьи. Начало полетов запланировано на июль 2022 года. В качестве потенциальных аэропортов базирования рассматриваются Омск, Челябинск, Казань. По словам Савельева, это будет "серьезный продукт группы S7".

"Я считаю, что, если они осуществят те планы, которые у них есть, то они могут реально получить успех. Потому что в средней нише, где в основном большинство наших компаний находится, эта ниша в недолгом обозримом будущем, может быть, в пределах десятилетия, может резко сократиться. Потому что люди хотят либо очень дешево летать, либо очень качественно и дорого", - прокомментировал Савельев проект S7.