В Севастополе арестовали обвиняемого в госизмене, который ранее служил в ВМС

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы продлил арест гражданину России Владимиру Дронину, обвиняемому в государственной измене, ранее он был заключен под стражу в Севастополе.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Лефортовского суда, 26 июня суд по ходатайству следствия продлил срок содержания Дронина под стражей до 2 октября.

Осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что Дронин был арестован в Севастополе 2 июня, после чего его конвоировали в Москву.

По его словам, Дронин ранее проходил службу в военно-морских силах (ВМС), однако с чем связано уголовное дело, источник не уточнил.

Материалы дела в отношении Дронина засекречены, поэтому о фабуле его дела в судах сообщить не смогли.

Официальными комментариями следствия по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.