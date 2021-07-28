Катание на гидроциклах по Неве в центре Петербурга могут запретить

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Власти Петербурга могут наложить запрет на плавание на водных мотоциклах по Неве в центре города, следует из документа, опубликованного на официальном сайте городской администрации.

Комитет по транспорту подготовил проект поправок в постановление правительства №1165. Согласно этому проекту, предлагается запретить "плавание на водных мотоциклах (гидроциклах) на участке акватории реки Невы, ограниченной Литейным, Сампсониевским, Тучковым и Благовещенским мостами".

Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу, она завершится 9 августа.

Ранее сообщалось, что в конце июня пассажирский теплоход столкнулся с гидроциклом в акватории Финского залива в Петербурге.