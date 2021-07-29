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Мишустин 29 июля завершит поездку по Дальнему Востоку в Иркутске

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг завершит поездку в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа посещением Иркутска.

Как ожидается, глава правительства побывает, в частности, на Иркутском авиазаводе, где ознакомится как с гражданской, так и с военной продукцией предприятия.

Накануне аналогичный визит Мишустин нанес на Комсомольский-на-Амуре авиационный завод. Ранее на этой неделе в ходе посещения Южно-Сахалинска премьер говорил о том, что намерен обсудить на этих предприятиях вопросы, связанные с пополнением новой авиатехникой парка Единой дальневосточной авиакомпании, которая создается на базе авиаперевозчика "Аврора".

Кроме того, в программе пребывания Мишустина в Иркутске беседа с губернатором региона Игорем Кобзевым, осмотр бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища, где разместятся суворовцы, и посещение комплекса объектов здравоохранения.

В ходе четырехдневной поездки на Дальний Восток и в Сибирь Мишустин посетил южно-курильский остров Итуруп, Южно-Сахалинск, Комсомольск-на-Амуре и Иркутск.

Иркутск Михаил Мишустин

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