Мишустин 29 июля завершит поездку по Дальнему Востоку в Иркутске

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг завершит поездку в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа посещением Иркутска.

Как ожидается, глава правительства побывает, в частности, на Иркутском авиазаводе, где ознакомится как с гражданской, так и с военной продукцией предприятия.

Накануне аналогичный визит Мишустин нанес на Комсомольский-на-Амуре авиационный завод. Ранее на этой неделе в ходе посещения Южно-Сахалинска премьер говорил о том, что намерен обсудить на этих предприятиях вопросы, связанные с пополнением новой авиатехникой парка Единой дальневосточной авиакомпании, которая создается на базе авиаперевозчика "Аврора".

Кроме того, в программе пребывания Мишустина в Иркутске беседа с губернатором региона Игорем Кобзевым, осмотр бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища, где разместятся суворовцы, и посещение комплекса объектов здравоохранения.

В ходе четырехдневной поездки на Дальний Восток и в Сибирь Мишустин посетил южно-курильский остров Итуруп, Южно-Сахалинск, Комсомольск-на-Амуре и Иркутск.