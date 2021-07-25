Мишустин в ходе поездки на Дальний Восток посетит остров Итуруп

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Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин отправился в рабочую поездку в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа, первым пунктом в которой станет один из южнокурильских островов - Итуруп.

Как сообщает пресс-служба правительства, поездка продлится с 26 по 29 июля.

26 июля на Итурупе премьер посетит поликлинику Курильской центральной районной больницы и рыбоперерабатывающий комплекс, где пообщается с его работниками.

В качестве главы правительства Мишустин посетит Южные Курилы впервые. Его предшественник на этом посту Дмитрий Медведев бывал там неоднократно, последний раз - в августе 2019 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Мишустину в ходе его поездки на Дальний Восток обратить особое внимание на вопросы экономической деятельности на Курилах, в том числе совместно с Японией. До этого российский лидер отмечал, что при обсуждении с Японией вопроса о Курильских островах нужно учитывать изменения в Конституции РФ, но диалог по мирному договору нужно продолжать.

Он напомнил, что с японскими партнерами "мы давно организуем работу, для того, чтобы создать необходимые условия для участников экономической деятельности (на Курилах - ИФ)". Путин добавил, что знает о предложениях российского премьера на этот счет, которые носят "абсолютно уникальный и беспрецедентный характер".

После посещения Итурупа в программе поездки Мишустина - Южно-Сахалинск, Комсомольск-на-Амуре и Иркутск.

Как сообщает пресс-служба правительства, в Южно-Сахалинске Мишустин по поручению президента РФ, которое он дал на этой неделе, проведет совещание по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке.

Он также ознакомится с ходом строительства нового аэровокзального комплекса в столице Сахалина и посмотрит жилье, строящееся в рамках программы переселения граждан из аварийного фонда.

В графике премьера в Южно-Сахалинске - встреча с губернатором области Валерием Лимаренко.

В Комсомольске-на-Амуре премьер посетит судостроительный и авиационные заводы, и также встретится с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.

В Иркутске у Мишустина запланировано посещение учреждения здравоохранения, цеха авиазавода, встреча с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.

В мероприятиях в рамках этой поездки будут принимать участие вице-премьеры Юрий Борисов и Юрий Трутнев, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, глава Минэнерго Николай Шульгинов.