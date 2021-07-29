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Площадь природных пожаров в Иркутской области удвоилась за сутки

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Иркутской области было обнаружено 16 новых лесных пожаров, ликвидировано 14 очагов общей площадью 196,6 га, продолжает действовать 49 на 97953 га, сообщила в четверг пресс-службе областного правительства.

Как ранее сообщалось, утром в среду в регионе действовал 31 лесной пожар на 47,7 тысяч га. Таким образом, за сутки площадь горения увеличилась в два раза.

Лесные пожары в России

По данным облправительства, в среду удалось оперативно потушить два вновь обнаруженных пожара на общей площади 20 га: в Зиминском и Куйтунском районах. Ликвидировано было также 12 ранее зарегистрированных очагов на общей площади 176,6 га: четыре - в Усть-Илимском районе, три - в Чунском, два - в Тайшетском районе, по одному - в Катангском, Казачинско-Ленском и Куйтунском районах.

Локализовано одно новое возгорание на площади 3 га в Усть-Илимском районе. В локализованном состоянии также остаются 10 ранее зарегистрированных пожаров площадью 4828 га: шесть - в Катангском районе, по одному - в Зиминском, Усть-Кутском, Киренском и Нижнеилимском районах.

Утром в четверг продолжали действовать 13 обнаруженных в среду пожаров на общей площади 24567 га: три - в Усть-Кутском районе, по два - в Катангском, Бодайбинском и Нижнеилимском районах, по одному - в Усть-Кутском, Киренском, Казачинско-Ленском и Чунском районах.

Действуют также 25 ранее зарегистрированных пожаров в лесном фонде на общей площади 68505 га: 17 - в Катангском районе, два - в Усть-Кутском, по одному - в Бодайбинском, Мамско-Чуйском, Киренском, Усть-Илимском, Усть-Удинском и Чунском районах.

Кроме того, продолжает действовать природный пожар площадью 54 га в Чунском районе на землях министерства обороны РФ.

"Причиной 13 обнаруженных 28 июля возгораний считаются грозы. В одном случае лесной пожар начался по вине местного населения, еще в одном - в результате выжигания травы", - отмечается в сообщении.

Ранее власти Иркутской области продлили до 30 августа особый противопожарный режим в северных районах региона.

Иркутская область

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