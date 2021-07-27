Противопожарный режим сохранится на севере Иркутской области до осени

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Власти Иркутской области продлили до 30 августа особый противопожарный режим в северных районах региона, сообщает во вторник главное управление МЧС по региону.

Это затронет город Бодайбо, Казачинско-Ленский, Катангский, Киренский, Мамско-Чуйский, Нижнеилимский, Усть-Илимский, Усть-Кутский, Братский и Чунский районы, а также города Усть-Илимск и Братск.

"Основанием (для продления - ИФ) стало прохождение комплекса неблагоприятных погодных явлений с установлением ветреной, жаркой и сухой погоды, а также высокими классами пожарной опасности в лесах", - поясняет МЧС.

По данным на понедельник, как сообщалось, в Иркутской области горело почти 40 тыс. га леса.