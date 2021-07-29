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Минюст начал внеплановую проверку фонда "Тотальный диктант"

Организация попросила недельную отсрочку для сбора запрошенных документов

Минюст начал внеплановую проверку фонда "Тотальный диктант"
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Управление Минюста по Новосибирской области начало проверку фонда поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант", который проводит одноименную ежегодную акцию. Об этом сообщила в фейсбуке руководитель фонда Ольга Ребковец.

По ее словам, в фонд пришел список запрашиваемых документов, который занял шесть страниц.

"Причины проверки нам неизвестны. В распоряжении о проверке есть отсылка к обращению некоего М.И. Корзухина. Кто это, я не знаю. Написала в Минюст запрос на ознакомление с обращением. Попросили на неделю отсрочку проверки, поскольку наш бухгалтер сейчас не в городе ", - сообщила Ребковец.

По ее словам, запрошенные Минюстом документы - от штатного расписания и договоров с сотрудниками до сведений об авансовых отчетах, включая договоры, грантовые, с поставщиками, бухгалтерскую отчетность, - не выходят за рамки текущей деятельности фонда.

В уведомлении о проверке, которую глава фонда выложила на своей странице, говорится, проверка касается периода с 2 августа 2020 года по 1 августа 2021 года, документы должны быть представлены не позднее 2 августа текущего года.

В июне Ребковец сообщила, что организаторы тотальных диктантов не получили поддержки Фонда президентских грантов на проведение акции в 2022 году, однако все же намерены ее провести, пусть и в других масштабах.

10 апреля в "Тотальном диктанте-2021" очно и дистанционно приняли участие 675 198 человек в 123 странах. Столицей акции был Якутск.

Идея добровольного диктанта для всех желающих проверить свое знание русского языка родилась в студенческом клубе гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета "Глум-клуб" в начале 2000-х годов. Организатором ежегодного мероприятия стал Фонд поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант".

В разные годы тексты для диктантов писали Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин, Андрей Усачев, Леонид Юзефович, Дмитрий Глуховский. Ранее авторы традиционно читали диктант в НГУ.

Минюст Новосибирская область Тотальный диктант Ольга Ребковец Новосибирск НГУ

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