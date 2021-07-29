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Дефицит алюминиевых банок возник на рынке напитков в РФ

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Производители воды испытывают дефицит алюминиевых банок, сообщил президент Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Максим Новиков на Всероссийской конференции по маркировке упакованной воды в четверг.

"На рынке наметился дефицит алюминиевой банки, нам не хватает более 1 млрд штук для розлива основной продукции. И поэтому под тесты (по внедрению маркировки питьевой воды - ИФ) производители алюминиевой банки отказались нам ее давать", - отметил Новиков.

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Нехватка алюминиевой упаковки не позволила протестировать технологию маркировки такой тары.

"Мы надеемся, что решение под этот формат упаковки будет найдено в формате эксперимента по пивоваренной продукции, и тогда мы тоже сможем внедрять это решение и на своих производствах", - надеется глава союза.

С 1 сентября 2021 года в РФ начнется регистрация в государственной системе маркировки всех участников оборота упакованной воды. С 1 декабря цифровая маркировка станет обязательной для минеральной воды, с 1 марта 2022 года - для всей упакованной питьевой воды.

Союзнапитки

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