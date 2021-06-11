Россиян предупредили о дефиците минералки из-за неготовности к маркировке

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Союз производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) предупреждает о возможном дефиците минеральной воды в РФ к концу года из-за нерешенных вопросов по маркировке, а также об угрозе появления на рынке промаркированных товаров-имитаторов.

Как сообщили "Интерфаксу" в союзе, эти предупреждения прозвучали в выступлении президента организации Максима Новикова в ходе круглого стола, организованного советом Торгово-промышленной палаты по таможенной политике.

Напомнив, что обязательная маркировка минеральной воды начнется 1 декабря 2021 года, он сообщил, что до сих пор нет технического решения нанесения маркировки на больших скоростях. "Оно находится все еще в тестировании и будет проходить до конца июня 2021 года, а первая партия маркированных товаров уйдет в продажу в декабре 2021 года. Это повышает риски дефицита упакованной минеральной воды, которая первая должна стать маркированной, на новогоднем столе россиян", - сказал Новиков.

Глава союза также обратил внимание на то, что система Роснедр не включена в список обязательных информационных систем, с которыми должна интегрироваться цифровая маркировка. Это может привести к тому, что на рынке появятся товары-имитаторы. "Иными словами - недобросовестные производители минеральной воды смогут легально зарегистрироваться в системе цифровой маркировки, но при этом необязательно будут иметь право заниматься этой деятельностью, - сказал Новиков. - Союз ранее выступал с инициативой синхронизировать работу системы маркировки с Роспатентом, Минприроды, Минсельхозом, Росприроднадзором, налоговой и таможенной службами России и обязательно - с Роснедрами. Это позволит устанавливать добросовестных производителей и не допускать нарушений".

Говоря о маркировке импортной продукции, президент союза отметил, что заявленная в ходе совещания с оператором маркировки (ЦРПТ) цена на маркировку в 5-8 рублей за бутылку не является компромиссной. "Союз считает эту цену крайне высокой, - заявил он. - Максимально приемлемая стоимость для дорогих брендов составляет 3 рубля за бутылку, а для демократичных - 1,5 рубля за бутылку. Протестированная участниками союза цена составила 14-17 рублей за бутылку, что фактически делает импорт такой продукции экономически нецелесообразным и лишает потребителей возможности покупать любимую упакованную воду".

При этом он напомнил, что до сих пор нет технического решения для маркировки алюминиевых банок, отсутствует тестирование в товарно-логистическом звене.

Как сообщалось, обязательную маркировку минеральной воды планируется ввести в РФ с 1 декабря 2021 года, для всех остальных видов бутилированной воды требование о маркировке заработает с 1 марта 2022 года.

Оператором системы маркировки в России является ЦРПТ - совместный проект USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).