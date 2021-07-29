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Севастополь распечатал резервный фонд на покупку медицинского кислорода

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Правительство Севастополя в четверг постановило выделить из резервного фонда города субсидию на компенсацию медучреждениям региона расходов на медицинский кислород, потребление которого за последний месяц значительно увеличилось на фоне СОVID-роста.

"В отличие от второй волны коронавируса, сейчас пациенты больше нуждаются в кислороде, поэтому его потребление возросло в несколько раз. В связи с этим в медицинских учреждениях сложилась кредиторская задолженность по оплате за кислород в размере 3,7 млн рублей", - цитирует пресс-служба севастопольского правительства директора департамента здравоохранения Виталия Денисова.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил наладить дальнейшие поставки кислорода и не допускать кредиторской задолженности. "Чтобы дальнейшие поставки шли ритмично, прошу руководителей больниц не накапливать кредиторскую задолженность. Эту позицию поставить как приоритетную при оплате", - подчеркнул он.

В Севастополе заболеваемость коронавирусной инфекцией остается на высоком уровне. Новые рекордные показатели после январских максимумов начали фиксировать в городе в конце июня. Антирекорд обновлялся четыре раза подряд с 26 до 29 июня, после – в текущем месяце 2, 3, 5, 13, 17-27 июля. По состоянию на 29 июля в Севастополе зарегистрированы 169 новых случаев COVID-19. С начала пандемии коронавирус подтвержден в регионе у 20,5 тыс. человек, 840 пациентов умерли. Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей города. На сегодняшний день вакцинацию завершили только 93,9 тыс. жителей региона.

Севастополь коронавирус

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