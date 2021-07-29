Минфин предложил уголовную ответственность за выпуск и продажу табака без лицензии

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Минфин РФ предлагает ввести уголовную ответственность за производство и оборот табачных изделий без лицензии. Проект соответствующего законопроекта размещен на официальном сайте о подготовке нормативных актов.

Согласно пояснительной записке, он предлагает внести изменения в статью 171.3 УК РФ "в части введения уголовной ответственности за деятельность в области производства и оборота табачных изделий и сырья без соответствующей лицензии".

Кроме того, он вносит соответствующие изменения в статью 82 "Хранение вещественных доказательств" Уголовно-процессуального кодекса РФ, предусматривающие правила обращения с изъятыми из незаконного оборота табачными изделиями, а также предметами, которые используются для незаконного производства и (или) оборота. Они аналогичны тем, что применяются к нелегальному алкоголю, оборудованию для его производства и транспортировки. Нелегальный алкоголь и оборудование для его производства изымаются и по решению суда утилизируются.

Как сообщалось, Минфин РФ разработал законопроект, в котором предлагает ввести лицензирование производства, хранения и поставки табачных изделий и сырья, а также оптовой торговли этой продукции. Он направлен на борьбу с нелегальной табачной продукцией. По оценкам экспертов, которые приводятся в пояснительной записке, ее доля в РФ за 2016-2018 годы увеличилась с 1,5% до 8%. В 2019 году тенденция к увеличению нелегального оборота табачной продукции сохранилась. Такой нелегальный оборот по итогам года составил 15%.

В 2020 году доля нелегальной табачной продукции сократилась до 7%. Однако существенную роль в замедлении этой тенденции сыграли ограничения в виде закрытия государственных границ и сокращения каналов продаж, связанные с распространением коронавирусной инфекции, отмечают авторы документа, добавляя, что риски роста объема нелегальной продукции остаются. Они связаны в том числе и с тем, что в настоящее время отдельными функциями по регулированию табачного рынка наделены Минсельхоз, Минздрав, МВД, Роспотребнадзор, ФНС и ФТС. При этом конкретные и действенные механизмы контроля за производством и оборотом табачной продукции в рамках этих функций практически отсутствуют.

Кроме лицензирования, для предотвращения незаконного производства табачных изделий законопроект предлагает установить требования к основному технологическому оборудованию для производства табачных изделий и сырья путем введения обязанности по его обязательной государственной регистрации. При этом в случае, если такое оборудование не используется, оно должно быть законсервировано.

Законопроект также предусматривает, что производители немаркируемых табачных изделий должны будут оснастить оборудование техническими средствами фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота табачных изделий и сырья в единую государственную автоматизированную информационную систему учета. Она будет функционировать на базе доработанной единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). Оптовые компании, продающие такую продукцию, также будут обязаны фиксировать в ЕГАИС информацию об объемах продаж.

Информация о производстве и обороте табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, будет поступать в ЕГАИС в автоматическом режиме из государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.

Таким образом, законопроект в качестве модели регулирования табачного рынка предлагает использовать уже налаженную систему государственного регулирования и контроля алкогольного рынка.