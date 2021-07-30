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Около половины зон возможного подтопления внесены в ЕГРН в Иркутской области

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Границы зон затопления и подтопления 195 населенных пунктов в Иркутской области внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Наша задача - выявить территории, которые могут пострадать от наводнений или подтоплений, ограничить использование таких земель, максимально быстро предупредить жителей во время возникновения ЧС, а также создать инженерную защиту", - цитирует пресс-служба главу правительства Иркутской области Константина Зайцева.

Всего границы зон предполагается установить в 400 населенных пунктах. Они, в частности, расположены на территории нижнего, верхнего бьефов Братского и Усть-Илимского водохранилищ. Завершить все работы планируется до 2024 года. Непосредственно данные в ЕГРН вносит Енисейское бассейновое водное управление Росводресурсов.

В 2021 году министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области заключило контракты на определение границ зон затопления и подтопления территорий, прилегающих к нижнему бьефу Иркутского водохранилища, территорий Ольхонского и Иркутского районов, озера Байкал. Обследования пройдут на территории 67 населенных пунктов, станций РЖД, туристических баз, дачных некоммерческих товариществах.

Как сообщалось, в 2019 году на северо-западе Иркутской области произошло сильное наводнение, затронувшее более 42 тыс. жителей. Больше всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск, а также поселки Тулунского района. Как тогда сообщали власти, часть домов была построена без учета возможных разливов реки Ия и Уда.

Иркутсткая область ЕГРН Росводресурсs

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