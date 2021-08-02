Более 100 дачных участков подтоплены на островной территории Хабаровска

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Подъем уровня Амура у Хабаровска вызвал подтопление более 100 земельных участков на островных территориях города, сообщает в понедельник главной управление МЧС по региону.

"В результате подъема воды на островной территории Хабаровска подтоплены свыше 110 дачных участков", - говорится в сообщении.

Также подтоплен один земельный участок в селе Корсаково-2 Хабаровского района и дорога в селе Гайтер Комсомольского района.

МЧС сообщает, что по прогнозу, у Хабаровска в течение суток ожидаются пиковые значения уровня Амура в связи с подходом гребня паводка из Амурской области. Сейчас гребень находится на территории Еврейской автономной области. За сутки Амур у Хабаровска вырос на 6 см, поднявшись до 433 см. Опасное явление - 450 см. Специалисты прогнозируют, что река его достигнет с выходом гребня. В дальнейшем ожидается интенсивный спад, однако к концу первой декады августа подъем вновь возобновится, считают гидрологи, говорится в сообщении.

Отмечается, что на особом контроле и паводковая обстановка в Верхнебуреинском районе, где Бурея и ее притоки растут из-за ливней.

Так, за сутки в Бурее вода поднялась на 159 см у села Усть-Умальта и достигла уровня в 789 см. У поселка Усть-Ниман подъем составил 186 см и достиг 890 см. Неблагоприятным уровнем считается 850 см, опасным -1100 см. На данный момент подтоплений жилых домов и земельных участков не зафиксировано, сообщает МЧС.